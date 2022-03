Torino-Inter, le probabili formazioni: confermato dal primo minuto Belotti

Le probabili scelte di formazione dei due allenatori di Torino e Inter per questo match della 29^ giornata

Il Torino prepara la sfida ai Campioni d'Italia dell'Inter dopo una settimana caratterizzata da un'influenza che ha colpito alcuni elementi della rosa granata. Per Juric le scelte di formazione sembrano essere comunque abbastanza libere in quanto potrebbero recuperare tutti quelli colpiti dalla febbre. Ci sono comunque tre ballottaggi, uno per reparto, ancora aperti in questa giornata di vigilia. In porta confermato Berisha, a causa dell'infortunio di Vanja, mentre in attacco partirà dal primo minuto ancora il Gallo Belotti.