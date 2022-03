Il Torino si appresta a sfidare l'Inter nella 29^ giornata del campionato di Serie A. Come affermato da Ivan Juric in conferenza stampa, è stata una settimana condizionata dall'influenza per i granata. Diversi calciatori del Toro sono stati colpiti dalla febbre e le scelte di formazione saranno condizionate dallo stato di forma dei singoli giocatori dopo questo problema. In porta è comunque certo di giocare ancora Berisha dal momento che Milinkovic-Savic è ancora fermo ai box per un problema alla mano, come anticipato qualche giorno fa da Toro News.Davanti all'ex Spal dovrebbe essere riproposto il terzetto composta da Djidji, Bremer e Rodriguez anche se quest'ultimo è in ballottaggio con Buongiorno a causa, appunto, della febbre. Stesso problema riscontrato anche da Lukic che ha buone chance di partire dall'inizio ma c'è ancora qualche speranza di giocare per Ricci. A centrocampo invece, salvo colpi di scena dell'ultim'ora, saranno presenti Mandragora e sugli esterni Singo e Vojvoda. In avanti al fianco di Brekalo è aperto il ballottaggio tra Pobega e Pjaca con il primo favorito sul secondo. Nel ruolo di centravanti confermato Belotti alla ricerca di continuità anche in chiave Nazionale.