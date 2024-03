Torino, Juric a pranzo a Mantova: rimpatriata con gli ex dirigenti

Ivan Juric, che nella stagione 2014/2015 allenò il Mantova, è andato a pranzo con gli ex dirigenti del club lombardo in una rimpatriata domenicale approfittando della sosta di campionato, come riportato dall'edizione odierna della Gazzetta di Mantova. Ieri a pranzo con il mister granata c'erano l'ex presidente Bruno Bompieri, l'ex legale Carlo Pegoraro e Luca Bucchignoli. Ivan Juric era accompagnato da sua moglie Irene, insieme i due hanno trascorso un po' di tempo nel Parco del Te e il croato ha ricordato con gioia i momenti vissuti come allenatore dei biancorossi. In quella stagione riuscì ad ottenere una salvezza in Serie C con una rosa limitata, penalizzata di 3 punti in classifica e turbata dall'incertezza riguardo il futuro societario. Juric è tornato a Mantova anche per vivere in prima persona la gioia della città, che ora è molto vicina al ritorno in Serie B. La squadra allenata da Davide Possanzini sta infatti dominando il Girone A di Serie C e tra pochi giorni potrebbe festeggiare la matematica promozione.