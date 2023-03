Torino, Juric alla finale di Coppa Italia Serie C: studia il Vicenza di Modesto

Ivan Juric torna allo stadium dopo la disfatta di martedì. Questa sera è andata in scena la finale di Coppa Italia Serie C fra Juventus Next Gen e Vicenza. Si sono imposti i biancorossi per 1-2. Il ritorno sarà in Veneto martedì 11 aprile alle 20:30. L'attenzione del tecnico granata potrebbe essere stata incentrata sul suo collega vicentino: Francesco Modesto. Il mister dei biancorossi è uno dei prediletti figli della scuola di Gasperini e compagno di squadra del croato in quel Genoa che si qualificò all'Europa League con Milito e Thiago Motta. Dopo un breve inizio di carriera in panchina fra qualche nobile della C e della B come Cesena, Pro Vercelli e Crotone, ha portato nel nordest il calcio aggressivo che contraddistingue il suo mentore. “Aggressività, proposizione di gioco e coraggio non dovranno mai mancare nella mia squadra”, diceva proprio Modesto quando fu presentato come allenatore del Crotone. E queste parole sono un mantra anche per l'allenatore del Toro. Da segnalare tri i vicentini la presenza di un ex granata: Oviszach, che ebbe una breve esperienza in Primavera.