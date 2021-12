Torino, Juric annuncia il ritorno di Mandragora: “Martedì torna in gruppo”

Il tecnico granata nella conferenza stampa alla vigilia di Cagliari-Torino ha annunciato il ritorno del centrocampista ex Udinese: rientra in gruppo dopo l'infortunio al ginocchio

PEDINA FONDAMENTALE - In questo periodo in cui il numero 38 è stato ai box, si è sentita la sua assenza in mezzo al campo. Da quel 17 ottobre, la coppia centrale del centrocampo schierata da Juric è sempre stata quella formata da Tommaso Pobega e Sasa Lukic (unica eccezione per il match con lo Spezia in cui Pobega era squalificato). I due hanno bisogno di rifiatare dopo questi ultimi mesi in cui sono sempre stati chiamati in causa: Rincon e Baselli fino a questo momento non hanno convinto, Kone non ha più raccolto minuti di gioco. Il recupero di Mandragora sarebbe fondamentale per far riposare dunque Pobega e Lukic, considerati gli straordinari degli ultimi due mesi: se tutto va bene potremmo rivedere in campo per almeno uno spezzone di partita il centrocampista classe 1997 la prossima settimana con il Bologna.