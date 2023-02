Torino, Juric aspetta Ilic: “Ha bisogno di due-tre settimane di lavoro intenso”

Il centrocampista serbo arrivato a Torino in questa sessione di mercato di gennaio non è ancora al meglio: Juric punta su di lui

Luca Sardo

Ivan Ilic non ha ancora avuto modo di incidere nel Torino. Il neo numero 8 granata è approdato alla corte di Juric nella sessione di mercato di gennaio in prestito con obbligo di riscatto dall'Hellas Verona (operazione chiusa con i gialloblù per una cifra di 15 milioni più uno di bonus), ma a causa di una condizione fisica non ottimale e una contusione alla caviglia non è riuscito a trovare continuità in queste prime settimane in granata.

L'esordio in Coppa Italia contro la Fiorentina — Arrivato a Torino dopo un lungo corteggiamento da parte del Torino (su di lui era forte l'interesse dell'Olympique Marsiglia di Igor Tudor), Ivan Ilic ha subito esordito in Coppa Italia il primo febbraio nel match perso con la Fiorentina per 2-1 all'Artemio Franchi (giocando l'ultima mezz'ora di gara). Nella prima parte di stagione a Verona ha collezionato 11 presenze in campionato: otto partite il serbo le ha saltate a causa di una lesione al bicipite che in gialloblù lo aveva tenuto ai box dal 3 ottobre al 13 novembre.

Juric: "La sua condizione fisica è molto lontana da quella ideale" — Il tecnico granata ha voluto fortemente il centrocampista classe 2001: "Ilic ha cominciato ad allenarsi. La sua condizione fisica è molto lontana da quella ideale. Avrà bisogno di tempo per lavorare forte in modo da arrivare a fare quello che può fare. Non riesce a mantenere un buon ritmo di allenamento. L’infortunio alla caviglia è andato via ma ha bisogno di due-tre settimane di lavoro intenso" ha detto alla vigilia del match con il Milan. Nel post partita ha poi aggiunto mister Juric: "Abbiamo preso Ilic che è arrivato in condizioni non buone, ci vorrà tempo". Stando a queste parole Ilic non dovrebbe essere titolare contro la Cremonese, ma in questa settimana di lavoro al Fila il centrocampista avrà a disposizione più tempo per ritrovare una migliore condizione fisica ed essere il prima possibile a disposizione di Ivan Juric.