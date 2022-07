Torino, Juric e un diktat chiaro: alzare il livello per fare il salto di qualità

Ivan Juric è chiamato a lavorare con quello che al momento ha, in attesa dei rinforzi del mercato. Intanto però il lavoro prosegue e l'allenatore croato pretende tanto dai suoi ragazzi. In mattinata ha proseguito con il lavoro tattico in vista dei prossimi impegni (il 27 amichevole contro i ciprioti dell'Apollon Limassol e il 30 contro il Nizza). Il croato non cerca scusanti e dai suoi pretende il massimo. Se da un lato è soddisfatto per quanto messo in mostra nell'ultima uscita contro il Trabzonbspor, dall'altro è consapevole che serve alzare il livello per essere sempre più competitivi.