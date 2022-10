Torino, Juric rallenta con Ilkhan: a Napoli scelto Adopo per la fisicità

Il tecnico granata non ne ha mai fatto mistero: manca un uomo fisico in mezzo al campo. E Adopo ora si gioca le sue carte

Gualtiero Lasala

Il Torino è incappato nella terza sconfitta consecutiva in Serie A, andando incontro ad una piccola crisi di risultati. Il tecnico granata Juric ha per le mani alcune problematiche, tra cui un'emergenza in mezzo al campo dovuta all'assenza di Ricci. L'allenatore non ne ha mai fatto mistero, a centrocampo gli manca un giocatore fisico, che non è arrivato dal mercato. Adesso, per avere questa parte mancante, Juric ha buttato in mezzo Adopo già contro il Napoli, frenando momentaneamente Ilkhan.

L'attesa per Ilkhan

Un classe 2004 non può portarsi appresso delle aspettative alte. Ilkhan è appena arrivato in granata e si è rapportato con una realtà non così semplice da affrontare: Juric ha deciso di dargli fiducia in alcune partite, vedendolo incappare in un errore nella partita contro l'Inter. In questo momento il tecnico croato ha messo in stand-by l'inserimento di Ilkhan nelle gare di Serie A, volendo aspettare che il centrocampista diventi più maturo e si adatti meglio sia al gioco che al tipo di campionato, anche per evitare di "bruciare" il suo talento.

La chance di Adopo

Juric ha preferito ad Ilkhan l'ex Primavera Adopo. Contro il Napoli ha tolto uno stanco Linetty per inserire proprio Adopo, per avere quella fisicità che gli manca in mezzo al campo. E oggi il giocatore granata ha una chance da sfruttare fino in fondo: il suo contratto termina nel 2023 e in questa stagione si può giocare le sue carte per ottenere il rinnovo o per mettersi in luce e attirare eventuali acquirenti. In questo periodo, in cui il Torino è in emergenza a centrocampo, Adopo ha la chance di dare a Juric alcuni grattacapi sulle scelte: un'opportunità da non sprecare.