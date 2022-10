Torino, Juric non ha leader in campo e le difficoltà si vedono

Nel processo di formazione di un nuovo Torino dopo il mercato estivo, uno dei temi principali è quello della ricerca di un leader in campo. In estate i granata ne hanno persi diversi per i più disparati motivi: da Belotti e Bremer a Mandragora, Izzo e Ansaldi. Cinque giocatori con personalità ed esperienza che nei momenti chiave spesso si erano presi la squadra sulle spalle per aiutarla a superare le difficoltà. Adesso nel lavoro quotidiano di Juric c'è anche questo obiettivo, ovvero trovare quei giocatori che possano trascinare il gruppo e diventarne la vera e propria anima. La sostanza, però, è che il Toro adesso questi profili non ce li ha.

Per un motivo o per l'altro chi potrebbe essere un leader di questa squadra, non lo è davvero. Nel contesto di una squadra dall’età media giovane, i giocatori di maggiore esperienza (per partite giocate nel Toro e non solo) sono poco carismatici. Linetty e Rodriguez sono tra i due calciatori con più gare in Serie A e in ambito internazionale, eppure non sono mai risultati dei veri trascinatori. Questione di carattere e di certo non gliene si può fare una colpa. Chi poteva incarnare questo ruolo è anche Lukic, ma l'ammutinamento pre Monza gli ha fatto perdere un po' di credibilità (oltre ad avergli fatto salutare la fascia da capitano). Juric ha indicato i possibili leader del gruppo, ma sono due giovanissimi che hanno comunque bisogno di fare esperienza per avere quella forza morale utile per spingere la squadra: Buongiorno e Ricci.