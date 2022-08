Torino, Juric tende la mano a Lukic. Ma ora sta a lui riconquistarsi il posto

"Sta benissimo. Per me è un grandissimo ragazzo. Come approccio al lavoro è eccezionale". Queste alcune delle parole di Ivan Juric in conferenza stampa alla vigilia della sfida della Cremonese a proposito di Sasa Lukic : evidente il tentativo del tecnico croato di mettere una pietra sopra la bufera che aveva coinvolto il centrocampista serbo, non convocato per la prima di campionato contro il Monza. Il caso si può dire, ad oggi, definitivamente rientrato. E di certo al momento non sono emersi scenari di mercato tali da far pensare che il serbo possa lasciare il Torino entro il 1° settembre. Il giocatore ha chiesto scusa, già da due settimane è stato pienamente reintegrato nelle attività del gruppo e il suo atteggiamento, a quanto affermato da Juric, è tornato ad essere quello di sempre, quello che aveva spinto il club e lo spogliatoio ad assegnargli la fascia di capitano.

Questo non vuol dire che tutto sia tornato come prima per quanto riguarda il numero 10. Sicuramente Lukic ha perso la fascia da capitano: un gesto eclatante come il suo - il rifiuto di presentarsi all'allenamento prima di Monza-Torino per tensioni nella trattiva per il rinnovo di contratto - non poteva non avere conseguenze da questo punto di vista. La fascia è passata sul braccio di Ricardo Rodriguez, con Alessandro Buongiorno come vice-capitano. "Sasa ha avuto un corto circuito e bisogna capire perchè è accaduto. In questo siamo tutti perdenti", ha detto Juric, ribadendo il suo messaggio alla società: se un giocatore che era sempre stato un modello per tutti, tanto da essere indicato come punto di riferimento per tutta la squadra, ha perso la testa in questo modo un motivo ci sarà e bisogna analizzarlo.