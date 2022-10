Torino, Juric tra Buongiorno e Schuurs: così il tecnico sul ballottaggio

Due partite, contro Sassuolo e Napoli, dove pesano errori gravi: l'ex Ajax vuole giocarsi le sue carte

Gualtiero Lasala

Il Torino è uscito sconfitto per la terza volta consecutivamente, dopo la partita contro il Napoli che ha visto i granata in grande difficoltà soprattutto nella prima mezz'ora del primo tempo. Tra i giocatori del Toro, ci sono stati alcuni ad aver patito particolarmente il gioco partenopeo: nello specifico, Buongiorno visibilmente è andato in difficoltà nella prima frazione, pur riuscendo a disputare una ripresa migliore. Adesso sarà importante per il tecnico fare le giuste valutazioni per evitare che determinate situazioni si ripetano.

Scivolone di Buongiorno

Una partenza in campionato ottima, con statistiche di alto livello: Buongiorno ha dimostrato di poter prendere la guida della difesa a tre, creando ovviamente grandi aspettative nell'ambiente. Poi, nelle ultime due partite, contro Sassuolo e Napoli, sono arrivate delle sbavature. Nel particolare, contro il Sassuolo è lui che si perde Alvarez nel gioco aereo, con i neroverdi che hanno così vinto una partita che poteva finire diversamente. Contro il Napoli Alessandro ha di nuovo perso un duello aereo, permettendo ad Anguissa di segnare il gol del vantaggio, e poi è parso arrancare in occasione del secondo e del terzo gol, non riuscendo a mettere una pezza in situazioni che hanno visto Anguissa e Kvaratshkelia galoppare indisturbati verso la porta. Situazioni in cui Buongiorno ha destato qualche dubbio sul fatto che possa essere adatto a coprire da solo grandi porzioni di campo alle sue spalle: il modo di difendersi del Toro ha esaltato lo scorso anno Bremer, ma Buongiorno ha caratteristiche fisiche differenti.

Juric, tra Buongiorno e Schuurs

Juric ha difeso il suo difensore centrale nel post partita contro il Napoli: "Ha fatto una buona partita su Raspadori nell'anticipo e nel non farlo giocare. Poi Anguissa è 1.90, gli salta sopra e se lo mangia, bravo lui". L'allenatore ha quindi discolpato Buongiorno, ma sicuramente dovrà fare le sue valutazioni, perché in casa ha un altro giocatore che scalpita: Perr Schuurs. L'ex Ajax quando è stato messo in campo non ha mai sbagliato, ha anche impressionato per le qualità che possiede e adesso vuole giocarsi le sue carte. Sarà obbligatorio pensare a questa tematica in vista della sfida contro l'Empoli, che potrebbe vedere un cambio di guida al centro della difesa granata.