Torino, Juric vara la difesa del futuro: attenzioni su Zima, Buongiorno e Schuurs

Juric pensa a nuove soluzioni perla sua linea difensiva a tre

Complice l'infortunio di Koffi Djidji che potrebbe tenerlo fuori dai giochi per un po' di tempo, il Toro potrebbe essere costretto a trovare delle alternative. Una di questa si chiama Ange N'Guessan che in questo ritiro si sta impegnando assiduamente per diventare un punto di riferimento per Juric. Il centrale classe 2003 dovrà infatti definire il suo futuro con la società, magari già al termine del ritiro di Pinzolo. Nel frattempo in Trentino sta studiando da maestri affidabili come i già citati Buongiorno e Schuurs oltre che da Ricardo Rodriguez. Il difensore svizzero è anch'esso una garanzia per Juric al quale non rinuncia mai e ci punta sempre nel ruolo di braccetto mancino.