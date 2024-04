Torino-Juventus 0-0, Buongiorno: “C’è rammarico ma ci abbiamo messo cuore”

Al termine di Torino-Juventus, gara valida per il 32° turno di Serie A, il difensore granata Alessandro Buongiorno è intervenuto ai microfoni di DAZN per fornire un suo commento sul match. Di seguito le sue dichiarazioni.

In questo momento Buongiorno è il difensore italiano più forte? "No, assolutamente. Io cerco di migliorarmi e di studiare gli avversari facendo il massimo che posso. È anche merito della squadra però e sono contento per queste belle prestazioni difensive ma che sono merito di tutti".

Nel gruppo volevate regalare la gioia anche a Juric che magari era al suo ultimo derby?"Se è stata l'ultima sua non lo so. Ovviamente anche per il mister, alcuni di noi sono con lui da tre anni e c'era la voglia di vincere questa partita. Non ci siamo riusciti ma abbiamo messo il cuore".