Torino-Juventus 0-0, il tabellino: Ricci diffidato e ammonito, salta il Frosinone

Il Torino non va oltre lo 0-0 nel derby contro la Juventus e manca quindi ancora una volta il successo nella stracittadina contro i bianconeri. Dal punto di vista disciplinare è stata una gara piuttosto corretta con cinque cartellini gialli: due tra le fila della Juve (Gatti e Cambiaso) e tre per il Toro che sono Vojvoda, Linetty e Ricci. Per il centrocampista ex Empoli si tratta di un'ammonizione pesante perché era diffidato e dovrà quindi saltare la prossima partita che sarà domenica, di nuovo in casa, contro il Frosinone.