Torino-Juventus 0-0, Juric in conferenza: “Orgoglioso di essere del Toro”

Al termine di Torino-Juventus, gara valida per il 32° turno di Serie A, l'allenatore granata Ivan Juric - dopo essere intervenuto ai microfoni dei broadcaster - ha commentato il derby della Mole anche in conferenza stampa. Di seguito tutte le sue risposte alle domande dei molti giornalisti presenti nella sala conferenze dello stadio Olimpico Grande Torino.

È la partita che ti aspettavi? Hai qualcosa da recriminare? "La partita era preparata così. Nel primo tempo siamo stato contratti, mentre nel secondo siamo stati fantastici. Nella ripresa abbiamo dominato e abbiamo creato diverse occasioni. Dispiace non aver vinto".

Vi aspettavate questa Juve? "Ci aspettavamo questo tipo di gara da parte loro. C'è rammarico dopo aver fatto un secondo tempo così. Domini, hai tanti angoli e creai occasioni. Va detto che nel primo ne hanno avute di più loro".

Sul tuo futuro, tu hai detto di essere orgoglioso di essere qui. Al di là del risultato in classifica, pensi di essere più vicino oggi a una permanenza? "Non ti posso rispondere perché non ne stiamo parlando. Adesso stiamo lavorando. Ci vuole tempo per capire certe cose. La storia del Toro è tale che il Toro debba sempre lottare per l'Europa, perché è quello che si aspettano i tifosi. Il mio discorso è questo: sulla crescita e non solo. Io sono davvero molto soddisfatto, soprattutto negli ultimi mesi. Sono soddisfatto dei giocatori, della società e dei tifosi che incontro per strada. Oggi lo stadio era meraviglioso, sono orgoglioso di far parte del Toro. Poi si vedrà quello che è meglio per tutti quanti".

Cosa è successo nel momento dell'espulsione? Quante ne hai prese? "Questa volta espulsione ingiustificata. Se non sbaglio ne ho prese tre. Quando sbaglio lo dico, questa volta non ho detto niente. Ho detto solamente "Questo fallo non è stato fischiato a Vanja". Non so come spiegarmelo. Come non so spiegarmi il giallo a Ricci o quello a Paro che non dice mai una parola. Non sono contento del metro arbitrale di oggi".

Questo punto che valore gli dai? Cosa può rappresentare per la corsa Europea? "Meglio un punto che niente, come a Empoli pensavamo di vincere e invece niente. Siamo pochi, ci sono giocatori che si adattano e da cinque mesi non sbagliamo una partita. Io sono molto fiducioso. Quando una squadra gioca così., la differenza tra vittoria e pareggio è poca. Comunque è un punto positivo".

Bellanova come sta? Sarebbe triste fosse questo il suo ultimo derby? "Sì sarei molto triste. La mia idea di Toro è quella che ho raccontato prima. Bellanova non sta bene. Penso siano solo crampi o gli si è girata la caviglia. Vorrei giocasse tutti i 95 minuti".

Che impressione ha avuto dalla Juventus? "Io ho visto bene la Juventus e ho visto anche meglio i giocatori, li ho visti dinamici, solidi e tosti. Hanno fatto una ottima fase difensiva. Negli ultimi venti minuti ho avuto la sensazione che il Toro stesse meglio".

Crede che il Toro debba migliorare in mentalità? "Io credo che si tratti di qualità: qualità del tiro o del colpo di testa. Se un giocatore è strapagato e uno lo è di meno la differenza sta lì. Dopo un primo tempo faticoso, in cui abbiamo concesso poco".

