Torino-Juventus 0-1, Mandragora: “Rammarico: tifosi super, vogliamo ripagarli”

Le parole dei protagonisti del derby della Mole dopo il triplice fischio del match

Al termine del derby della Mole, terminato 0-1 a favore della Juventus ( qui la cronaca del match ), Rolando Mandragora è intervenuto ai microfoni di Torino Channel per commentare il risultato del match: "E' stata una gara molto combattuta, abbiamo cercato di restare in partita fino all'ultimo minuto. Volevamo regalare una gioia a noi stessi che lavoriamo tanto e soprattutto ai nostri tifosi. Purtroppo non ci siamo riusciti ma ora vogliamo dargliene nelle prossime occasioni".

Quindi il centrocampista si è spostato sul supporto dei tifosi: "L'approccio è stato giusto, i tifosi ci stanno dando una mano ed è sempre bello sentire il loro calore. Siamo rammaricati perché volevamo un risultato diverso per noi e anche per loro ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e i risultati arriveranno. Non devono mancare la fame e la voglia di lavorare come stiamo facendo in questo momento. Volevamo fare bene, il mister ci ha trasmesso atteggiamento, abnegazione, voglia di sacrificarci e stare tutti insieme. Vogliamo toglierci e dare delle soddisfazioni".