Torino-Juventus 0-1, Vanja: “Sui calci piazzati dobbiamo ancora migliorare”

Al termine della sfida tra Torino e Juventus, valida per la decima giornata del campionato di Serie A, Vanja Milinkovic-Savic è intervenuto ai microfoni di Torino Channel rilasciando le seguenti dichiarazioni: "Secondo me ci è mancato solo il gol per sbloccare la partita, niente di più".

"Sono contento per come ho fatto la partita e anche per tutti gli altri ragazzi. Ci è mancata solo un po' di cattiveria negli ultimi metri per portare la partita dalla nostra parte".