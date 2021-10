Torino: i tifosi incontrano la squadra per incitarla prima del derby

I supporters del Toro si sono riuniti sotto lo stadio per motivare la squadra in vista del derby della Mole

I tifosi della curva Maratona del Torino si sono riuniti davanti allo stadio Olimpico “Grande Torino” per sostenere la squadra in vista del Derby della Mole. Gli Ultras granata sono arrivati allo stadio verso le 18:10, con le forze dell’ordine che hanno chiuso via Filadelfia per permettere ai supporters di cantare in mezzo alla strada. Dopo circa un’ora la squadra si è affacciata per ricevere gli applausi e ringraziare i tifosi. Una dimostrazione pacifica di affetto da parte di circa 200 tifosi nei confronti dei granata che andranno a sfidare la Juventus domani alle ore 18. I gruppi della Maratona avevano annunciato giorni fa di voler diserrare gli spalti in occasione del derby per protesta contro le misure anti-Covid, ma hanno voluto comunque far sentire in questo modo il loro appoggio alla squadra. In ogni caso, la curva Maratona domani sarà esaurita per i posti che saranno disponibili.