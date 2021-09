Derby di Torino, gli Ultras non saranno presenti: il comunicato della Maratona

Continua la protesta degli ultras in curva Maratona, per sostenere la squadra un raduno venerdì 1 ottobre

Gli ultras del Torino non saranno in curva Maratona per il derby contro la Juventus. Con un messaggio diffuso sui social, i gruppi del settore più caldo del tifo granata hanno ribadito la volontà di stare al fianco della squadra, senza però rinnegare la propria posizione contro le restrizioni per l'accesso allo stadio legate al Green Pass. “Coerenti con la posizione presa, non intendiamo accettare le forti restrizioni che snaturano il nostro essere ultras e che porterebbero ulteriori multe e diffide insensate - affermano gli Ultras -. Per tali ragioni rientreremo nella nostra curva, da sempre cuore pulsante del tifo, solo quando sarà possibile per tutti tornare a viverla con il calore e l'unione che la contraddistinguono".