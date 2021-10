Torino-Juventus, Nedved: “Per loro è la gara dell’anno, per noi una delle tante”

Le parole dei protagonisti del derby della Mole in diretta dallo stadio Olimpico "Grande Torino"

Prima del fischio d'inizio del derby della Mole Pavel Nedved è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare i temi caldi del match: "Per il Toro è la gara dell'anno, per noi una delle tante partite importante tra le 38 in campionato". E sulla fisicità della squadra di Juric: "Abbiamo giocatori pronti per questo tipo di gioco. Dobbiamo metterci in pari per la corsa, e poi puntare qualcosa in più sulla tecnica". Infine un commento su uno dei possibili duelli, Singo-Rabiot: "Credo che in realtà sia più facile che ci sia un duello con Alex Sandro. Con il Toro bisogna vincere tutti i duelli". Infine sul rientro di Kean in tempo per partire tra gli undici: "Al Psg ha fatto 17 gol. Puntiamo tanto su di lui, come su altri ragazzi. Credo che alla Juve ci sia un grande futuro".