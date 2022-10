Torino-Juventus, per la settima volta è 0-1: i numeri di una partita tabù

Il Toro, dal 2007, ha perso quasi sistematicamente la sfida contro i bianconeri di misura. In più Juric ha un problema con le big

Gualtiero Lasala

Il Torino ha perso l'ennesimo derby contro la Juventus, nonostante di fronte ci fosse una squadra tutt'altro che perfetta: i granata hanno approcciato la sfida nella giusta maniera, ma non sono stati concerti e hanno lasciato crescere gli avversari. Il Toro ha perso 0-1, un risultato davvero comune nella stracittadina di Torino, soprattutto quando si gioca allo stadio Olimpico Grande Torino. Infatti è la settima volta nell'era Cairo che la sfida termina con questo punteggio, a partire dalla partita con il gol di Trezeguet (che suscitò polemiche perché in sospetto fuorigioco) per poi passare per altre stagioni.

ERA CAIRO - Questa partita rappresenta un vero e proprio tabù, soprattutto da quando Cairo è diventato presidente del Torino. L'imprenditore ha visto la sua squadra vincere una sola volta in 17 anni, nell'ormai celebre partita in cui Darmian e Quagliarella ribaltarono il gol iniziale di Pirlo su punizione, il 26 aprile 2015. Un bilancio molto negativo, una cartina tornasole delle difficoltà dei granata in questo match più che in ogni altro del campionato.

JURIC - Per aumentare ancora i dati negativi di questa partita, c'è da inserire la statistica negativa legata all'allenatore granata. Juric infatti ha un evidente difficoltà contro le Big del campionato italiano. Da quando ha cominciato l'avventura con il Torino è riuscito a creare qualcosa di molto interessante, ma non è mai riuscito a strappare i tre punti in una sfida contro le prime sette squadre d'Italia, fermandosi al massimo al pareggio. Anche ieri, nel derby, l'obiettivo era vincere, per molte ragioni: ancora una volta è arrivata una prestazione monca, imprecisa, che ha impedito ai granata non solo di vincere finalmente un derby ma anche di mettere paura alle Big della Serie A.