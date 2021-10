Torino-Juventus, Vagnati: “Pronti per giocare il derby a viso aperto”

Le parole del Direttore sportivo granata in occasione del derby della Mole

In occasione del derby della Mole, è intervenuto ai microfoni di DAZN il Direttore tecnico granata Davide Vagnati: "Determinare in anticipo il risultato non è mai facile, ma noi siamo pronti per giocarcela a viso aperto". Quindi ha proseguito: "Io penso che abbiamo un grande allenatore, dobbiamo mettergli a disposizione allenatori che hanno motore e freschezza, queste sono le nuove direttive. Per noi conta il futuro sì, ma dopo due anni difficili conta il presente. Vogliamo raggiungere obiettivi che in questi due anni non siamo riusciti a raggiungere".