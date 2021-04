Torino-Juventus, Vagnati: “Ultimo derby di Belotti? Mi auguro di no”

Le parole del direttore tecnico prima dell'inizio del Derby della Mole valido per la ventinovesima giornata di Serie A

Prima dell'inizio della partita tra Torino e Juventus è intervenuto ai microfoni di Dazn Davide Vagnati. Di seguito le sue dichiarazioni: "Quale era la temperatura nello spogliatoio? Alta sicuramente. Si è parlato poco, anche nel pullman c’era molto silenzio. Sappiamo quanto è importante questa partita per la classifica e per tutto quello che rappresenta per noi e per i nostri tifosi, sappiamo che abbiamo dietro una città intera. Dobbiamo fare una grande gara. Sarà una partita importante per tutti. Verdi dal 1’? Il mister ha fatto una scelta importante per dare un segnale a tutto l’ambiente, ma Verdi si è allenato benissimo questa settimana e merita questa chance. Ultimo derby di Belotti con il Torino? Mi auguro di no, ho sempre detto quanto è importante l’uomo Belotti per noi ancor prima che il giocatore, lui lo sa e lo sanno tutti. Oggi pensiamo a questa partita, poi alla salvezza e poi si vedrà".