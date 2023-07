Torino, Karamoh in ripresa. Pomeriggio di riposo per i granata

Il decimo giorno di ritiro del Torino a Pinzolo si è aperto con una sessione di allenamento a ranghi ridotti per volere dello stesso Juric. Nella classica seduta di ritiro mattutina solamente una parte della rosa granata è scesa in campo per svolgere l'allenamento. In questi giorni molto pesanti di preparazione il tecnico croato preferisce concedere anche alcuni momenti di relax alla squadra per non rischiare di affaticare troppo i giocatori e andare in contro ad una lunga serie di infortuni muscolari.

Juric chiama in causa soltanto un gruppo ristretto di 11 giocatori per la seduta del mattino

Stamane a scendere sul campo di Pinzolo sono stati due portieri, ovvero Popa e Brezzo che si sono esercitati con il preparatore Massimo Cataldi. Hanno svolto una serie di esercizi sulle prese alte e sulle uscite con Cataldi che li sprona sempre con molta energia cercando di tirar fuori la giusta grinta dai suoi ragazzi. Sotto lo sguardo vigile di Juric, Paro e il resto dello staff si sono invece concentrati su un allenamento con pochi giocatori, solo 9: Karamoh, Ciammaglichella, Silva, Tameze, Ricci, Dellavalle, Dembele, Antolini e Savva. Per lo più si è trattato di un gruppo composto da giovani della Primavera e quei giocatori come Tameze e Ricci che si sono allenati di meno essendo arrivati più tardi in ritiro. Buone notizie per Juric che può contare nuovamente su Karamoh dopo l'infortunio al ginocchio riscontrato nei giorni scorsi. In questa sessione mattutina del decimo giorno di ritiro i granata hanno svolto un allenamento iniziato con esercizi di possesso palla, passaggi ed esercitazioni sulla tecnica personale di base. Infine, prima della chiusura della seduta, Juric ha ordinato alcuni minuti di corsa e ripetute con Ricci che comandava il ritmo al resto dei compagni grazie ad un orologio che segnava il passo da tenere. Tuttavia, Karamoh ha corso a parte assieme ad un membro dello staff per non rischiare di incappare in ricadute. Oggi pomeriggio invece la squadra osserverà un momento di riposo in vista della ripresa di domani, vigilia dell'amichevole contro il Modena.