A Napoli l'ex Cremonese potrebbe trovare più spazio, pur essendo diverso rispetto a Sanabria, la crisi del paraguaiano potrebbe andare a suo vantaggio

Roberto Ugliono Caporedattore settore giovanile 6 marzo 2024 (modifica il 6 marzo 2024 | 06:22)

La crisi di gol e di rendimento di Tonny Sanabria può rappresentare un'occasione per David Okereke. L'attaccante ex Cremonese arrivato in prestito a gennaio per sopperire alle partenze di Karamoh, Radonjic e Seck ha fin qui raccolto pochi minuti (27 suddivisi in 3 gare) e ora potrebbe trovare più spazio. La possibilità di vedere più impiegato il nigeriano è legata proprio alle difficoltà dell'ultimo periodo di Sanabria. Il paraguaiano fatica a essere decisivo in avanti come mai gli era successo nella sua esperienza in granata e ora magari potrebbe aver bisogno di riposo per ritrovarsi.

Torino, la crisi di Sanabria può essere un'occasione per Okereke — I due sono profili differenti tra di loro. Okereke è una seconda punta molto dinamica, di certo non un uomo d'area di rigore. Sanabria, invece, può essere considerato una prima punta (anche se pure lui è di grande movimento). La differenza è più palese nelle caratteristiche tecniche. Il paraguaiano è bravo a fare da collante nel gioco e fin qui in granata si è messo in mostra tante volte per saper costruire con la squadra la manovra. Okereke è più un esterno offensivo per certi versi. Giocatore dinamico, meno bravo spalle alla porta rispetto a Sanabria. Però il nigeriano potrebbe sposarsi anche bene con Zapata e soprattutto ha già dimostrato di saper segnare in Serie A quando vestiva la maglia della Cremonese.

La scelta di preferire Okereke a Sanabria non sarebbe campata per aria. Il nigeriano le poche volte che è sceso in campo ha dimostrato di poter fare bene, l'unico dubbio è sulla tenuta fisica. D'altronde anche a Cremona non aveva giocato molte gare dal primo minuto e quindi serve capire come stia dal punto di vista atletico l'ex Venezia e Brugge. Per il resto, ora Okereke potrebbe iniziare a vedere aumentare le sue chance di giocare dal primo minuto. Ha gamba e dinamismo che potrebbero tornare utili in avanti a un Toro che con lui guadagnerebbe soprattutto dal punto di vista dell'attacco alla profondità.

