Torino, la forza del vantaggio: i granata non si sono mai fatti rimontare

La squadra di Juric quando trova il gol che apre le marcature, ha una grande forza mentale e non si è mai fatto riprendere

Gualtiero Lasala

Il Torino ha rialzato la testa anche in campionato, andando incontro ad un successo di un'importanza evidente, superando la rivelazione del campionato - l'Udinese - alla Dacia Arena, dove nessuna squadra aveva ancora vinto in questa stagione in Serie A. La squadra di Juric ha messo in mostra, in questa prima fase del campionato, punti di forza e debolezze che sono emerse in più situazioni. Un aspetto positivo di questo gruppo è la mentalità del vantaggio: infatti il Toro in questo avvio di stagione quando è riuscito a trovare il gol per portarsi avanti nel punteggio, non è mai stato rimontato ed ha sempre vinto.

TESTA - Il Torino di Juric ha dimostrato anche contro una squadra ostica come l'Udinese di avere la testa giusta per riuscire a portare a casa i tre punti dopo essere passato in vantaggio. Nonostante ci sia stato un ritorno dei bianconeri, che hanno pareggiato (su un errore grossolano della difesa granata), il Toro è rimasto compatto, ha sofferto e poi ha capitalizzato nel secondo tempo. Questo è un aspetto della squadra molto importante, che va ancora migliorato per poter essere una vera e propria arma contro gli avversari.

ROVESCIO - C'è anche da sottolineare il rovescio della medaglia: se non fosse stato per la partita contro l'Empoli, ripresa al minuto 89 da Lukic, in tutte le altre partite in cui il Toro è andato sotto nel punteggio, ha sempre perso. Questo fa sospettare che la squadra sia un po' "umorale", ovvero che sia condizionata dagli eventi della partita. Questo è un aspetto che andrà rafforzato, per permettere al Toro di poter anche reagire nelle gare in cui l'avversario va in vantaggio.