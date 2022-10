Torino, la giornata: alle 13:45 la conferenza stampa pre-Empoli di Juric

Giorno di vigilia in casa Torino, squadra che, domani, domenica 9 ottobre, alle ore 12:30, sarà impegnata allo stadio Olimpico "Grande Torino" nel match contro l'Empoli valido per la nona giornata del campionato di Serie A. Come di consueto, il giorno antecedente alla partita, l'allenatore dei granata, Ivan Juric, presenterà la gara in conferenza stampa (inizio previsto per le ore 13:45 circa). Poco prima, alle 13, sarà invece la volta del tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti.