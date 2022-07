Torino, la giornata: alle 14.30 la prima amichevole della stagione

Quinto giorno di ritiro in Austria per i granata: alle ore 14.30 l'amichevole contro l'Eintracht Francoforte

Il Torino scenderà in campo per la prima amichevole della stagione, partita in programma alle ore 14:30 contro l'Eintracht Francoforte, squadra che ha vinto l'ultima edizione dell'Europa League. Questo match amichevole si disputerà in data 15 luglio allo stadio Hofmaninger presso Bad Wimsbach, cittadina che si trova a circa 80 km da Bad Leonfelden, luogo in cui i granata hanno iniziato il ritiro in Austria.