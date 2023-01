Torino, la giornata: alle 16 in campo la Primavera di Scurto

Match day oggi per la Primavera di Scurto: il Torino alle ore 16 al Piola di Vercellii sfiderà ai quarti di finale di Coppa Italia il Genoa. La squadra vincente affronterà una tra Atalanta e Fiorentina in semifinale. I granata sono reduci da una sconfitta per 2-1 in campionato contro l'Udinese e quest'oggi saranno in cerca di riscatto. Continua invece la preparazione del Torino di Juric in vista della gara di sabato 28 gennaio in trasferta contro l'Empoli di Paolo Zanetti.