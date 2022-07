Torino, la giornata: alle 18.00 la seconda amichevole della stagione

Il Torino scenderà in campo per la seconda amichevole della stagione, partita in programma alle ore 18:00 contro i cechi del Mlada Boleslav, a Perg. Dopo il primo test stagionale perso 1-3 contro l'Eintracht Francoforte, la formazione granata di Ivan Juric si prepara dunque a scendere nuovamente in campo.