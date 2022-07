Torino, la giornata: alle 18 l’amichevole con l’Apollon Limassol

Continua la preparazione del Torino in vista della stagione 2022/2023: oggi - martedì 27 luglio - i granata di Juric saranno impegnati alle ore 18 nella quarta amichevole in Austria. Nel pomeriggio infatti il Toro sfiderà l'Apollon Limassol: come di consueto, Toro News consentirà ai suoi lettori di poter seguire l'amichevole del Torino tramite la diretta testuale. La partita sarà trasmessa su Torino Channel. In mattinata invece i ragazzi di Juric svolgeranno una seduta di allenamento: sarà possibile anche in questo caso seguire la diretta testuale sulle nostre colonne.