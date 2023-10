Il derby della Mole si avvicina e il Toro vuole ripartire. I granata si ritroveranno al Filadelfia in mattinata per un allenamento a porte aperte che darà l'occasione ai tifosi di avvicinarsi al Toro di Juric. I tifosi potranno accedere all'impianto dall'ingresso di Via Filadelfia per poi accomodarsi in tribuna. I cancelli si apriranno a partire dalle 11.15.