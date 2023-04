Torino, la giornata: allenamento a porte aperte per i tifosi al Filadelfia

La giornata odierna del Torino sarà caratterizzata dall'allenamento a porte aperte allo stadio Filadelfia. A partire dalle ore 11:30, infatti, i tifosi granata potranno entrare nell'impianto per prendere posto e assistere alla seduta di allenamento guidata da Ivan Juric. Per coloro non potessero seguire l'allenamento dal vivo al Fila, sarà possibile restare connessi qui su Toro News per seguire in tempo reale tutte le novità e gli aggiornamenti della sessione tecnico-tattica aperta al pubblico in vista della partita di sabato contro l'Atalanta.