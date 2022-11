Torino, la giornata: allenamento al Filadelfia in vista del Bologna

Nella giornata odierna il Toro svolgerà una seduta di allenamento per preparare la partita di domenica in casa dei rossoblù

Dopo aver archiviato la vittoria per 2-1 contro il Milan, il Torino è già con la testa al prossimo impegno di campionato: la partita contro il Bologna in programma domenica 6 ottobre alle ore 12:30 al Dall'Ara. Quest'oggi - mercoledì 2 novembre - i granata saranno impegnati in una seduta di allenamento per continuare a preparare l'incontro nel miglior modo possibile.