Torino, la giornata: allenamento al Filadelfia in vista del derby della Mole

Il Torino continua con la preparazione in vista del prossimo impegno di campionato: il derby della Mole. I granata scenderanno sul terreno del Filadelfia per una seduta di allenamento agli ordini di Ivan Juric. L’impegno? La partita contro la Juventus in programma sabato 13 aprile alle ore 18 allo stadio Olimpico Grande Torino.