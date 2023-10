Torino, la giornata: allenamento al Filadelfia in vista del Lecce

Il Torino si avvicina al prossimo impegno di campionato: sabato 28 ottobre alle ore 18.00 al Via del Mare, sul campo del Lecce. I granata di Ivan Juric dovranno cercare di tornare alla vittoria dopo una serie di risultati deludenti. Il Toro quest'oggi si allenerà al Filadelfia per prepararsi al meglio a questo incontro, in programma una sessione agli ordini del tecnico croato che studierà la miglior formazione possibile per questo match.