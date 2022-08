Torino, la giornata: allenamento al Filadelfia in vista del Palermo

Continua la preparazione della squadra di Juric per il match di Coppa Italia contro i rosanero, in programma sabato 6 agosto alle 21.15

Oggi, giovedì 4 agosto, il Torino scenderà in campo al Filadelfia agli ordini del tecnico Ivan Juric per continuare la preparazione in vista del primo impegno ufficiale della stagione 2022/2023. I granata saranno infatti di scena sabato 6 agosto alle 21.15, quando ospiteranno il Palermo all'Olimpico Grande Torino per il primo turno di Coppa Italia.