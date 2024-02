Torino, la giornata: allenamento al Filadelfia, ottavi del Viareggio per l’Under 18

Il programma della giornata in casa granata

Proseguono i lavori al Filadelfia in vista della Lazio. Anche oggi, martedì 20 febbraio, è prevista una sessione di allenamento diretta da Ivan Juric con la sfida ai biancocelesti che si sta sempre più avvicinando e andrà in scena giovedì 22 febbraio alle ore 20.45 allo stadio Olimpico "Grande Torino". Giornata a fari accesi anche sul Settore giovanile. L'Under 18 di La Rocca sarà impegnata negli ottavi contro la Lucchese a partire dalle ore 15 a Empoli per strappare il pass dei quarti e proseguire il percorso alla Viareggio Cup.