Torino, la giornata: allenamento al pomeriggio per i granata rimasti con Juric

Gli allenamenti dei granata non si fermano nemmeno durante la sosta per le nazionali, Juric continua a lavorare con chi è rimasto al Fila

La giornata di sabato 9 settembre per il Torino sarà caratterizzata da un allenamento al pomeriggio che Juric svolgerà senza i dieci giocatori che sono stati convocati in Nazionale. Per il tecnico croato quindi ci sarà l'occasione per concentrarsi soprattutto su alcuni nuovi elementi come Soppy e Zapata che dovranno integrarsi il prima possibile col resto dei compagni. La prossima partita del Toro sarà a Salerno, lunedì 18 settembre dopo la sosta che verrà osservata in questo weekend.