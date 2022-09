Torino, la giornata: conferenza e allenamento alla vigilia del Sassuolo

Il Torino di Ivan Juric domani sera ospiterà il Sassuolo di Alessio Dionisi in un match valido per il settimo turno di Serie A

Quest'oggi il Torino sarà chiamato ad eseguire una seduta di allenamento in vista dell'impegno di campionato in programma domani sera alle ore 20:45. I granata ospiteranno il Sassuolo tra le propria mura amiche e per ottenere un risultato convincente davanti ai propri tifosi il tecnico Ivan Juric, tornato a pieno regime dopo la polmonite delle scorse settimane, vuole preparare al meglio questa sfida. Per farlo è in programma anche nella giornata di oggi una sessione di allenamento per tutto il gruppo squadra granata con l'allenatore croato e il suo staff che alla vigilia della partita esamineranno anche le migliori scelte di formazione.