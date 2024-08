Torino, la giornata: allenamento all’antivigilia del match con l’Atalanta

La seconda giornata di campionato si avvicina e la squadra di Vanoli tornerà in campo domenica per il primo match casalingo contro l’Atalanta. Dopo le porte girevoli del mercato che ieri hanno sconvolto la piazza granata - in serata è arrivata l’ufficialità di Pedersen - il gruppo si allenerà in giornata nell’antivigilia del match contro la Dea. Dopo il pari di Milano e la cessione di Bellanova che ha sollevato molte polemiche, la squadra vuole cercare riscatto rispondendo sul campo.