Torino, la giornata: allenamento alle 11:30, porte aperte al Filadelfia

Chiusa la pratica Hellas Verona con lo splendido gol di Nikola Vlasic, il Torino si appresta a tornare in campo nella giornata di martedì 16 maggio: alle 11:30 ci sarà la ripresa degli allenamenti al Filadelfia, con le porte aperte per i tifosi. Sarà una settimana importante, visto che domenica i granata ospiteranno la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Come di consueto potrete seguire qui su Toro News gli aggiornamenti relativi alla sessione di allenamento degli uomini di Ivan Juric. Restate con noi anche in settimana per tutti gli approfondimenti del mondo granata.