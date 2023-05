Torino, la giornata: allenamento con l’Inter nel mirino

Sale la febbre europea per il Torino. Per i granata c'è la ghiotta, ghiottissima occasione di abbordare la zona europea. Sarebbe un'impresa per la truppa di Ivan Juric. Prima però c'è l'Inter finalista in Champions di Simone Inzaghi sulla strada per la gloria. Il Torino svolgerà l'allenamento presso lo stadio Filadelfia, ma l'attenzione sarà rivolta anche altrove. Nella giornata di oggi ci sarà il processo a carico della Juventus per la manovra stipendi. Su Toro News potrete seguire tutti gli approfondimenti e le ultime notizie sulla gara e sul mondo granata.