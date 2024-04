Torino, la giornata: allenamento in vista del Frosinone

Il programma della giornata in casa granata

Continua la preparazione del Torino di Ivan Juric in vista della sfida contro il Frosinone in programma domenica 21 aprile alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo il pareggio nel derby con la Juventus, i granata quest’oggi, giovedì 18 aprile, scenderanno in campo al Filadelfia.