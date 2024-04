Torino, la giornata: allenamento in vista del match con il Frosinone

Il Torino di Ivan Juric oggi scenderà in campo al Filadelfia per limare gli ultimi particolari in vista della sfida contro il Frosinone. Il match è in programma domenica 21 aprile alle ore 15:00 allo stadio Olimpico Grande Torino. Il sogno europeo non è ancora tramontato ed i granata contro i ciociari dovranno far di tutto per tenerlo vivo.