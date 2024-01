Torino, la giornata: allenamento in vista del match contro il Genoa

Anche oggi il Torino scenderà in campo al Filadelfia per preparare il prossimo match. L'avversaria da affrontare sarà il Genoa di Giardino. La partita si disputerà questo sabato alle ore 15:00 al Marassi. In giornata dunque i granata seguiranno le direttive di Juric per arrivare all'incontro nella miglior forma possibile, con l'obiettivo di agguantare ulteriori 3 punti.