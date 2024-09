Il match di domenica si avvicina, il Torino quel giorno alle ore 15:00 affronterà in casa il Lecce. Vanoli nel corso di questi giorni sta tornando ad avere a disposizione la rosa completa, l'ultimo ad arrivare sarà Sanabria, che dovrà affrontare un volo intercontinentale. In giornata i granata scenderanno in campo per preparare il match contro la squadra di Gotti.