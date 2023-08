Torino, la giornata: allenamento in vista del match contro il Milan

Continuano gli allenamenti per i ragazzi di Juric. Con il campionato ormai iniziato le sedute entrano nel vivo

Il campionato è ufficialmente iniziato ed il match contro il Cagliari ha dato ai granata tanti spunti su cui lavorare per le successive sedute di allenamento. Oggi i ragazzi di Juric si alleneranno in vista del prossimo impegno: il match di sabato contro il Milan. L'avversaria è di grande livello e la squadra dovrà preparare bene la gara per ottenere un buon risultato.