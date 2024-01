Torino, la giornata: allenamento in vista del match contro il Napoli

Anche oggi continuano gli allenamenti per i granata in vista del prossimo match

Dopo la ripresa di ieri proseguiranno anche oggi gli allenamenti per il Torino, in vista del match contro il Napoli. La gara si disputerà domenica 7 alle ore 15:00. La squadra scenderà in campo al Filadelfia sotto le direttive di mister Juric, con l'obiettivo preparare al meglio la prossima partita.