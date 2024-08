Il programma odierno in casa granata

I ragazzi di Paolo Vanoli escono vincenti dall'esordio stagionale casalingo contro l'Atalanta. Il risultato termina con il risultato di 2-1, permettendo ai granata di raggiungere l'Inter a quota 4 punti. Ora, però, i granata sono già proiettati verso il prossimo impegno: il match contro il Venezia. Per Vanoli si tratterà di una partita speciale, in cui tornerà al Penzo per affrontare la sua ex-squadra.